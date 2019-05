VENUTI, Vittoria dedicata a chi non ha creduto in me

Lorenzo Venuti, difensore del Lecce in prestito dalla Fiorentina, ha festeggiato ieri, dopo il 2-1 sullo Spezia il secondo posto in classifica e la conseguente promozione in Serie A con la squadra pugliese. In giornata il classe '95 è tornato sul successo ottenuto con un post sul proprio account Instagram togliendosi anche qualche sassolino dalle scarpe. Questo quello che ha scritto nel post nel dettaglio sotto: "Serie A! Voglio dedicare questa vittoria soprattutto a tutti coloro che mi sono sempre stati vicino ma voglio anche dedicarla a chi, non troppo tempo fa, non ha voluto credere in me. GRAZIE GRAZIE GRAZIE!!".