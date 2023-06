VENUTI, Firenze e la società meritano un trofeo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Lorenzo Venuti è intervenuto ai microfoni di Sky commentando la vittoria contro il Sassuolo. Queste le sue parole: "Questa partita era fondamentale, qualcuno poteva pensare che arrivassimo con la puzza sotto al naso e pensando solo alla finale. Invece ci siamo detti da subito quanto fosse importante l'appuntamento, sia per l'8° posto che per prepararci verso la partita decisiva dell'anno".

Si aspettava di finire l'esperienza a Firenze con una finale europea?

"Magari aspettarmelo no, ma ci speri sempre. Ti dai questo obiettivo, quando sei in tre competizioni speri di arrivare in fondo a tutte e arrivati qui dobbiamo crederci. Spero di mettere la ciliegina sulla torta e portare a Firenze una coppa che manca da tempo, la meritano società e tifosi".

Come immagina il futuro lontano da Firenze?

"Roseo, sia a livello calcistico che personale. Sicuramente mi ha fatto male non poter rinnovare il contratto ma sono cose che fanno parte del gioco e del calcio, voglio solo pensare positivo e al mio percorso, mi rende orgoglioso. Concludo con 100 presenze oggi, per chi come me parte dietro nelle gerarchie sono motivo enorme d'orgoglio, ancor di più se con la seconda pelle addosso".

Dove va?

"Forse lo sapete meglio voi (ride, ndr)".

Sta per diventare papà: "L'ennesima emozione di questa settimana... Sarebbe semplice per me decidere a chi dedicare una vittoria, anche se non l'unica persona. In tanti mi hanno accompagnato in questo percorso non semplice, molte volte ho ricevuto critiche e brutte cose, ma Firenze e i fiorentini sabato mi hanno dimostrato molto e spero abbiano messo a tacere le tante persone che credono che non mi vogliano. Non potrò mai ringraziarli abbastanza".