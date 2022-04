VENUTI, Abbiamo fatto la partita, mancata cattiveria

Lorenzo Venuti, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara persa contro la Juventus che consegna la finale di Coppa Italia ai bianconeri: "La partita l'abbiamo fatta anche stasera, la cattiveria è mancata perché non siamo riusciti a fare gol, ma è successo anche all'andata. E' l'unica cosa che purtroppo è mancata, così come il cinismo in fase di ripartenza, mentre loro lo sono stati".

Quarto posto: continua il duello con la Juve, ci credete?

"Noi crediamo nel lavoro che stiamo facendo e di cercare di fare più punti possibili, faremo una full immersione in questa direzione".

La difesa non è stata così efficace come nelle ultime partite. Spesso la Juve si è presentata davanti al portiere, forse avete fatto qualche scelta sbagliata dietro?

"Per il nostro modo di giocare questi sono rischi che prendiamo: spesso concediamo occasioni chiare perché difendiamo alti, sbagliando qualche preventiva poi gli altri vanno in porta".