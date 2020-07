VC GALLI, Petizione a favore del cs a Bagno a Ripoli

In un momento particolarmente difficile per il nuovo Centro sportivo di Bagno a Ripoli della Fiorentina, a causa dei paletti resi noti dalla Soprintendenza che allungano i tempi di costruzione dell'impianto, anche l'associazione Niccolò Galli si schiera al fianco della società viola: è stata infatti indetta una petizione a favore del centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli. Di seguito il comunicato

"In questi giorni stiamo seguendo con attenzione e preoccupazione le vicende riguardo il nuovo Centro sportivo della ACF Fiorentina a Bagno a Ripoli, che ha subito un rallentamento in fase di Conferenza dei servizi da parte della Soprintendenza alle Belle Arti e al Paesaggio. Noi cittadini di Bagno a Ripoli, di Firenze e dell’area Metropolitana e tutto il popolo viola che vede nella realizzazione della nuova Casa della Fiorentina a Bagno a Ripoli ricadute vitali per tutto il territorio e un’occasione di rilancio e di crescita per il futuro della squadra, sosteniamo una raccolta firme per chiedere che il progetto possa trovare presto la sua concretizzazione! Da cittadini, siamo i primi a ribadire la volontà che il progetto venga effettuato nel massimo rispetto delle regole e dell’ambiente e del paesaggio circostanti che ci rendono uno dei territori più belli della Toscana e del mondo, a due passi dal centro storico di Firenze e alle porte del Chianti e del Valdarno. Ma ci auguriamo che questo stop al progetto non nasconda un tentativo di bloccarlo

totalmente! Non possiamo permetterlo! A maggior ragione in un periodo in cui il territorio, non solo ripolese, fiorentino o toscano, ha bisogno di impulso, energie e investimenti per tornare a crescere dopo i mesi durissimi di emergenza sanitaria! Le ricadute in termini di visibilità, indotto, occupazione sono troppo importanti per poter essere sacrificate e siamo sicuri che possa essere trovato il giusto equilibrio tra queste istanze e quelle di chi chiede maggiore e ulteriore attenzione all’ambiente e al paesaggio. Significherebbe altrimenti perdere un’occasione importantissima! Significherebbe altrimenti negare il futuro a un territorio intero! Ancora prima che a una squadra di calcio che amiamo e seguiamo e a una società che ha scelto la nostra città per investire. Noi siamo con Rocco Commisso ma siamo soprattutto con la Fiorentina, con Bagno a Ripoli e con Firenze! Per questo ti invitiamo a sostenere la nostra raccolta firme che presenteremo alla Soprintendenza, al Comune di Bagno a Ripoli, alla Regione Toscana, per chiedere che il Centro sportivo viola a Bagno a Ripoli possa davvero trasformarsi presto in realtà!".