VALCAREGGI, Chiesa è già bianconero. Commisso...

Furio Valcareggi, agente e tifoso viola, ha parlato così dei temi attuali in casa Fiorentina: “Per quanto mi risulta Chiesa è della Juventus da ben quattro mesi. Fosse stato per Corvino non lo avrebbe venduto a meno di 110 milioni il prezzo, forse, adesso si è abbassato. Da oggi Corvino non è più operativo, è tornato in salento ed è dispiaciuto per come è finita la sua storia con la Fiorentina. Lui ha delle responsabilità ma soprattutto paga le colpe degli tecnici. Commisso? Nessun salto della quaglia ma se qualcuno arriva alla Fiorentina è sempre il benvenuto per me”.