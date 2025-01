V. GUIMARÃES, Un giocatore nel mirino della Juventus

Ci sono 22 punti di differenza in classifica, già questo basterebbe e avanzerebbe per dimostrare che stasera per la Fiorentina dovrebbe essere facile. Invece non è così. Andiamo avanti: il Monza ha vinto una sola volta in 19 gare, il 21 ottobre scorso a Verona (0-3) e nelle ultime 5 partite ha sempre perso. Se mettiamo nel...