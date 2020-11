UNDER-21, Poker al Lussemburgo: pass per Euro21

Con un rotondo successo per 4-0, l'Under-21 italiana si è imposta sul Lussemburgo nel decisivo match di qualificazione per gli Europei di categoria in programma nel 2021 che permette alla squadra di Nicolato di qualificarsi alla manifestazione con un turno di anticipo. A decidere la sfida per la Nazionale azzurra sono state la doppietta di Scamacca (al 15' e al 29') e le reti di Pinamonti (55') e Marchizza (65'). Con questo risultato, l'Italia sale a quota 22 punti dopo 9 partite, confermando il proprio 1° posto in testa al girone. Per l'ex viola Riccardo Sottil solo 45' da titolare.