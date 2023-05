UFFICIALE, Turchia: il Karagumruk esonera Pirlo

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Andrea Pirlo non e' piu' l'allenatore del Karagümrük, squadra della serie A turca con sede a Istanbul. Lo ha annunciato lo stesso club, a due giorni dalla sconfitta per 4-1 in casa del Trabzonspor. Lo riporta Hurryet sulla sua edizione online. "Poiche' la collaborazione di Pirlo e del suo team con il Karagümrük non puo' proseguire nella prossima stagione - si legge nella nota - il club ha informato l'allenatore che si interrompe qui il rapporto, cosi' che lui e i suoi collaboratori possano programma il futuro". Il Karagümrük e' nono in Superlig, e nonostante si dichiari "soddisfatto della stagione passata con Andrea", la scelta arriva a tre giornate dalla fine del campionato, "cosi' che possiamo pogrammare il futuro". Per i media turchi, in ogni caso, non e' escluso che Pirlo resti in Turchia: all'ex juventino, campione del mondo nel 2006, sarebbe arrivata l'offerta del Rizespor, squadra appena promossa nella massima serie. (ANSA).