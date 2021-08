UFFICIALE, TORREIRA NUOVO GIOCATORE VIOLA: "FELICISSIMO DI TORNARE IN A, PROPOSTA OK"

Finalmente l'attesa è finita e Lucas Torreira è ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Ecco l'annuncio del club viola e foto e video attraverso i profili social viola:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Torreira dall’Arsenal Football Club. Il nuovo calciatore viola, nato a Fray Bentos (Uruguay) l’11 febbraio del 1996, nell’ultima stagione ha indossato la maglia dell’Atletico Madrid, Club con il quale ha vinto la Liga 2020/21. Torreira ha inoltre indossato la maglia della nazionale uruguaiana in 31 occasioni, partecipando con la “Celeste” all’ultima Copa America.

Lucas Torreira ha scelto la maglia numero 18.

Ecco le sue prime parole in viola al sito ufficiale della Fiorentina: "Una scelta molto importante per me, era tempo che pensavo di tornare in Italia e per fortuna è arrivata questa proposta che mi è piaciuta tantissimo e sono felicissimo. Pradè è una grandissima persona che mi ha dato tanto affetto a Genova, in questo periodo ho parlato più con lui che con mio padre e sono contento che sia arrivato l'ok, sia per me che per lui che mi voleva tanto. Pronto per Torino? La mia intenzione è mettermi in pari con i compagni, poi sta al mister dire se sono pronto"