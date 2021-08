UFFICIALE, Kouame passa in prestito all'Anderlecht

L'Anderlecht ha reso ufficiale l'acquisto in prestito di Christian Koueme con un comunicato sul proprio sito: "Christian Kouamé passa in prestito all'RSC Anderlecht dall'ACF Fiorentina. L'attaccante 23enne rafforzerà il nostro attacco nella sua stagione.

Kouamé ha trascorso tutta la sua carriera calcistica in Italia. Dalle giovanili di Sassuolo, Prato e Inter, è approdato al Cittadella in Serie B nell'estate del 2017. L'attaccante ha segnato 11 gol in 40 partite nella stagione '17-'18.

Nel 2018 Kouamé ha esordito in Serie A con il Genoa. Anche dopo aver dovuto affrontare un infortunio che lo ha tenuto fermo per mesi, si è assicurato il passaggio alla Fiorentina nel 2020. In questa stagione, giocherà in prestito all'RSC Anderlecht".

Di seguito le foto di che ritraggono Kouame ed il suo procuratore Minieri con la nuova maglia: