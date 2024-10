UFFICIALE, Infantino passa in prestito all'Al-Ain FC

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Gino Infantino lascia la Fiorentina: il classe 2003 argentino passa ufficialmente in prestito all'Al-Ain, il cui allenatore è l'ex giocatore di Serie A Hernan Crespo. Questo il comunicato del club arabo: "Nell'ambito dell'impegno della Al-Ain Football Company per rafforzare la squadra per le prossime qualificazioni e in conformità con i requisiti dell'attrezzatura tecnica, annunciamo l'ingaggio del giocatore Gino Infantino, giocatore della nazionale argentina nella recente Coppa del Mondo Under-20, proveniente da Fiorentina, Italia per una stagione in prestito".

