UFFICIALE, Il Napoli saluta Mertens: "Grazie Dries"

Chi sperava in un possibile ripensamento da parte del club sull'addio di Dries Mertens è destinato a rimanere deluso: il Napoli ufficializza l'addio al record di gol all time in azzurro attraverso il proprio sito ufficiale. Un semplice "Grazie" via social, con tanto di video in cui si possono ammirare alcune delle migliori giocate del belga con la maglia azzurra, che ha difeso per nove anni, con 113 gol e 295 presenze complessive. Solo ieri De Laurentiis aveva annunciato la propria decisione, dichiarando "Io gli ho offerto 4,5 milioni lordi e lui ha rifiutato. Allora l'ho ringraziato: grazie a lui, così come al figlio Ciro e alla moglie, per tutto quello ci ha trasferito in questi anni con tutti gli straordinari gol realizzati. Ma noi non possiamo andare contro la nostra capacità, devo comprare dei calciatori giovani che rappresentino il Napoli per le prossime stagioni".