UFFICIALE, Diks è del B. Monchengladbach. Ma da luglio

Kevin Diks va in Germania. Con un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali, il Borussia Monchengladbach ha ufficializzato l'arrivo del difensore ex tra le altre dalla Fiorentina che arriverà a parametro a partire dall'estate: Diks finirà infatti la sua stagione con la maglia dell'FC Copenhagen con cui si sta mettendo in mostra, per poi andare al Borussia a partire dal primo luglio prossimo in vista della stagione 2025/26. Il 28enne di nazionalità indonesiana e olandese ha firmato fino al 2030 e ha detto: "Sono molto felice che il passaggio al Borussia si sia concretizzato.

Il Borussia è un grande club in Germania, sono entusiasta. Ma ho ancora grandi obiettivi con il mio club attuale e non vedo l’ora che arrivi la seconda metà della stagione con l’FC Copenhagen".