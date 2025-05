Inter-Verona, corto muso dei nerazzurri: basta un rigore di Asllani, è 1-0

L’Inter pensa al ritorno col Barcellona e tiene il passo del Napoli inserendo il pilota automatico, quasi per inerzia: la squadra di Simone Inzaghi(squalificato per il caso ultrà, in panchina il vice Farris) scende in campo con dieci cambi rispetto alla formazione vista da Montjuic - un turnover così ampio non si vedeva dal 2015 - e supera senza troppe difficoltà il Verona per 1-0 grazie a un rigore di Asllani.