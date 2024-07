UFFICIALE, Bryan Gil è un nuovo giocatore del Girona

Ex obiettivo della Fiorentina a gennaio, Bryan Gil è ufficialmente un nuovo giocatore del Girona. Il giocatore spagnolo arriverà in prestito dal Tottenham con la formula del prestito ecco il comunicato ufficiale:



"Il Girona FC ha raggiunto un accordo con il Tottenham Hotspur per il prestito dell'ala Bryan Gil fino alla fine della stagione. Il nuovo attaccante bianco-rosso, di 23 anni, ha già superato le visite mediche e si unirà domani agli allenamenti sotto la direzione di Míchel Sánchez.

Giocatore abile e veloce, Gil si distingue per il suo dribbling e la capacità di affrontare i difensori con facilità, specialmente in situazioni di uno contro uno. È abile nel fornire cross precisi in area, il che lo rende un elemento importante per creare occasioni da gol. Anche se gioca abitualmente come ala, può operare su entrambi i lati e anche in ruoli più centrali dell'attacco.

Ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Sevilla, debuttando in prima squadra a 18 anni e partecipando a quattro partite di Europa League. Nel mercato invernale della stagione 2019-2020 è stato ceduto in prestito al Leganés, seguendo con un altro prestito la stagione successiva, questa volta all'Eibar. A luglio 2021 è stato trasferito al Tottenham Hotspur. Dopo mezza stagione in Inghilterra, ha giocato in prestito al Valencia e al Sevilla, e è tornato la stagione scorsa al Tottenham, da cui proviene.

Internazionale dalle categorie giovanili Under-16 fino all'Under-23 per la Spagna, Bryan ha fatto parte della squadra che ha vinto il Campionato UEFA Under-19 nel 2019, giocando la semifinale e la finale, e ha raggiunto le semifinali della Coppa UEFA Under-19 nell'estate del 2021. Ha debuttato con la nazionale maggiore contro la Grecia a marzo 2021 e ha conquistato la medaglia d'argento con la Spagna ai Giochi Olimpici di Tokyo".