TWENTE, Vittoria al 91' sul Nec alla 1ª di Eredivisie

Non solo i tre gol rifilati a Belgrado al malcapitato Cukaricki appena tre giorni fa: il Twente infatti nella prima giornata di Eredivisie ha battuto 1-0 al 91' in trasferta il NEC Nijmegen. Una gara senza particolari acuti quella della squadra di Ron Jans, visto che a rendersi maggiormente pericolosa con un paio di tiri in porta era stata nel complesso la squadra padrona di casa, ma poi in pieno recupero è arrivata la rete decisiva di Steijn che ha deciso la sfida (botta di destro da dentro l'area di rigore).

Giovedì per la squadra di Enschede, salita a quota 3 punti in classifica, andrà in scena il ritorno del III turno preliminare di Conference League mentre il 14 agosto - giorno dell'esordio della Fiorentina in campionato - il Twente sarà impegnato alla De Grolsch Veste contro il Sittard, che ieri ha perso 3-2 in casa contro i campioni olandesi dell'Ajax.