TOTTI JR, Lascia il Frosinone e vola in Spagna: va al Rayo

Cristian Totti vola in Spagna: il figlio di Francesco Totti ha infatti scelto il Rayo Vallecano per la seconda parte di questa stagione. Attaccante classe 2005 di proprietà del Frosinone sceglie l'avventura in Liga per rilanciarsi dopo una prima parte di campionato difficile in Primavera. Il calciatore è già a Madrid, come testimoniano le storie Instagram dal papà. L'ex capitano della Roma ha accompagnato il figlio in questi primi passi nella società madrilena, col primo allenamento che sta andando in scena in questi minuti.