TORREIRA, Triste per non poter giocare con Uruguay

"In questo momento provo molta tristezza e frustrazione per non poter difendere il mio paese e accompagnare i miei compagni. Ho tenuto tutte le misure sanitarie consigliate ma purtroppo non è bastato. Ora non mi resta altro che sostenere i miei compagni che senza dubbio daranno tutto in campo per la nostra maglia. Grazie a tutti per i vostri messaggi di sostegno". Con queste parole il centrocampista viola Lucas Torreira, tramite il suo account ufficiale Instagram ha confermato la sua positività al Covid, dopo che l'annuncio ufficiale da parte dell'Uruguay tramite una nota.