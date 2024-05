TORO, Ko 3-0 con la Dea, ma nono. Europa appesa ai viola

FirenzeViola.it

Niente Champions per la Roma. Con l'Atalanta che ha appena battuto il Torino (3-0, Scamacca, Lookman, Pasalic), la Dea si è assicurata il quarto posto e dunque non scatterà il sesto slot Champions per l'Italia (sarebbe arrivato solo con gli orobici quinti). I granata chiudono però noni, in virtù degli scontri diretti migliori col Napoli, fermato sullo 0-0 dal Lecce. Partenopei quindi fuori dall'Europa, mentre la squadra di Juric attende l'esito della finale di Atene della Fiorentina, che vincendo porterebbe i granata nella prossima Conference.

Sono così note le cinque italiane che figureranno nella prossima edizione della Champions League: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna.