TORO-FIORE, News sui biglietti: restrizioni su ospiti

Parte domani, lunedì 2 dicembre, la vendita dei biglietti di Torino-Fiorentina, match valido per la 15° giornata della Serie A e in programma domenica 8 dicembre alle ore 15. Una novità da segnalare: dopo gli scontri andati in scena in curva Primavera prima di Torino-Inter, il club granata ha deciso di apporre una momentanea restrizione di vendita: i biglietti in curva Primavera sono infatti vietati ai residenti in regione Toscana fino al completo esaurimento del settore ospiti. Di seguito il comunicato del Torino FC:

I tagliandi del settore ospiti saranno in vendita al prezzo di 20 euro (10 euro per gli Under 16). La vendita degli ospiti chiude sabato 7 dicembre alle ore 19. In attesa di ricevere le Determinazioni da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive la vendita sarà attiva con le seguenti limitazioni: divieto ai residenti della regione Toscana di acquistare biglietti nel settore Curva Primavera fino al completo esaurimento del Settore Ospiti a loro destinato.