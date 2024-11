TORINO, Tifosi al Fila: cori per Vanoli e contro Cairo

Fonte: ANSA

(ANSA) - TORINO, 08 NOV - Il Torino è in campo per l'allenamento di rifinitura alla vigilia del derby contro la Juventus, al Filadelfia ci sono anche i tifosi: il tecnico Vanoli ha voluto aprire i cancelli del quartier generale per sentire ancora più forte la carica del popolo granata. "Noi vogliamo Cairo fuori dai cog..., e sabato undici espulsioni" lo striscione che è stato esposto dal tifo organizzato. La contestazione nei confronti del numero uno del club di via Viotti è proseguita e ha riguardato anche il direttore tecnico Vagnati, mentre non è mancato l'appoggio alla squadra. E, soprattutto, al tecnico Vanoli, accolto dal boato e dai cori dei tifosi. (ANSA).