TORINO, Possibile esordio per il 2004 Kabic contro i viola

Torino a caccia delle ultime chance per la qualificazione in Europa. Nonostante questo ambizioso traguardo, sul quale molto diranno i prossimi impegni di campionato contro Torino, Napoli e Udinese, Ivan Juric continua a lavorare anche sull'inserimento dei migliori talenti emergenti presenti nella rosa granata. L'esempio migliore di questo lavoro è Gvidas Gineitis, centrocampista lituano che il tecnico croato ha già mandato in campo in dodici occasioni nel corso di questa stagione, l'ultima delle quali con i galloni da titolare all'Olimpico contro la Roma di Daniele De Rossi.

Il prossimo in rampa di lancio, invece, è un un volto nuovissimo, dato che è approdato al Toro nel corso del mercato di gennaio. Si tratta, come riporta La Stampa, di Uros Kabic, esterno offensivo classe 2004 che in estate potrebbe essere riscattato dalla Stella Rossa per 2 milioni di euro. Che possa fare l'esordio assoluto nel calcio italiano già nel weekend contro i "nemici-amici" della Viola?