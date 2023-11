TORINO, Incidente stradale per Vojvoda: nulla di grave

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Incidente in macchina per Mergim Vojvoda nei pressi del Filadelfia. Il calciatore del Torino era a bordo della sua Mercedes grigia che si è scontrata contro una Jeep Renegade di colore rosso. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, riporta Tuttosport. La macchina del giocatore granata ha riportato danni seri, mentre l'albanese, naturalizzato kosovaro, è stato protetto dagli airbag, non ha rimediato ferite e ha raggiunto il campo sportivo del Torino per allenarsi.