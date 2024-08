TMW, Tentativo viola per Ngonge: no del giocatore

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina ha fatto in queste ore un tentativo per Cyril Ngonge. Come riporta TMW, i dirigenti di Commisso hanno provato ad assicurarsi l'esterno offensivo attualmente in forza al Napoli. La risposta del giocatore però è stata negativa, respingendo la proposta dei viola. Ma non è detto che l'ex Verona nel rush finale del mercato estivo non possa cambiare idea. Una pista quindi non tramontata del tutto e che potrebbe riaccendersi nei prossimi giorni.