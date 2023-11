TIFOSI, Il caro curve impegna anche la politica

Fonte: Calcio e Finanza

Il caro curve per le partite di Serie A e B preoccupa anche la politica. Il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese ha evidenziato questo problema con una mozione. Amorese ha sottolineato come il caro biglietti nei settori popolari abbia provocato proteste, seppur pacifiche, di numerosi club di tifosi. Sono soprattutto i giovani, anche studenti e disoccupati quindi, a popolare le curve italiane. Ora però i costi si sono impennati, nelle prime giornate di Serie A, si legge nella mozione di Fdi, i costi delle curve hanno raggiunto una media di trenta euro.

In altri paesi invece, come la Germania, i prezzi nelle curve hanno una media di diciannove euro. La mozione elenca i vari casi di rincari, evidenziando come siano le società a fissare i prezzi in base alle partite(prezzi più alti ovviamente contro le big ovvero Juventus, Milan, Inter, Roma e Lazio). La mozione del deputato Amorese ha raccolto successo anche tra le parti politiche sostenendo l'importanza di consentire l'accesso a prezzi accettabili a tutte le fasce della popolazione. A riportare la notizia è Calcio e Finanza.