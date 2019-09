TIFOSI, Arrivano nove Daspo per Ata-Fio del 25/04

Nei giorni scorsi sono stati raggiunti nove Daspo, emessi dalla questura di Bergamo, per altrettanti tifosi, tra atalantini e fiorentini. Per sei di loro, un atalantino e cinque fiorentini il provvedimento è stato deciso in relazione ai disordini avvenuti in occasione della partita Atalanta-Fiorentina del 25 aprile 2019. Mentre altri tre tifosi atalantini sono finiti nei guai perché ritenuti responsabili del lancio di tre bombe cara nelle vicinanze della questura di via Noli nella notte tra il 3 e il 4 maggio. A riportarlo è L'Eco di Bergamo.