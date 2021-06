TGR RAI, Acf-Antognoni, incontro slitta ma intanto...

Sembrerebbe slittare l'incontro tra il dg Barone e Giancarlo Antognoni, secondo quanto riferisce la TGR Rai Toscana, previsto in un primo momento per domani. Le parti dovrebbero ritrovarsi a luglio, dopo che Antognoni sarà rientrato dalle vacanze per le quali partirà in queste ore. Intanto però la Fiorentina per ribadire la sua disponibilità e per lanciare un messaggio distensivo a trovare una soluzione potrebbe decidere di prolungare intanto fino ad allora, per un mese (la scadenza è infatti il 30 giugno).

