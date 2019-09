TESSER, Non sorpreso da Castrovilli. Montiel...

Il tecnico del Pordenone, ed ex allenatore della Cremonese, Attilio Tesser, ha parlato di Gaetano Castrovilli. Queste le sue parole: "Ha qualità sia tecniche che fisiche, non sono sorpreso dalla sua esplosione. Nelle due stagioni a Cremona è cresciuto ed ha dimostrato di poter stare in Serie A. Carattere da campione? Il suo è un atteggiamento sempre corretto, lo deve mantenerlo però per crescere ancora. Le motivazioni non gli mancano. Lo paragono ad Aquilani, ex viola ed oggi allenatore dell'Under 18 e mio ex giocatore alla Triestina. Gaetano è sempre stato un ragazzo a posto, questa è una qualità dei campioni, la normalità. Ha personalità, non ha paura di rischiare, ma non deve neanche eccedere. È un centrocampista completo con un cambio di passo impressionante. Ruolo? Io lo utilizzavo trequartista, ma ho sempre cercato di insegnarli i movimenti della mezzala ed in certi momenti lo arretravo quando avevo questa necessità: è adatto ad entrambi i ruoli, ma oggi è più mezzala. Montiel? Se ci sarà l'opportunità lo prenderemo a Pordenone, il mio direttore parla spesso con Pradè e mi dicono abbia grandi qualità".