TACCHINARDI, Chiesa deve uscire dal guscio. Ruolo...

Per commentare le notizie del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi.

Perché Chiesa non riscuote entusiasmo nei tifosi della Juventus?

"Anche se è partito in grande spolvero, lo scorso anno non ha dato l'impressione di fare il salto di qualità definitivo. Ma forse gli serve uscire dal guscio di Firenze e giocarsi il posto in una piazza importante. Ma la domanda è: dove farlo giocare nella Juve? Non credo nei tre davanti, a destra ha Kulusevski e Cuadrado, a sinistra non sarebbe il suo ruolo. Però se si può prendere, è un grande acquisto".

Segna poco, critica qualcuno?

"Non è un attaccante puro ma non fa pochi gol. Vede la porta e gioca tante volte anche a centrocampo, dove non è facile segnare".

Lei dove farebbe giocare Chiesa?

"Secondo me a destra ne hanno in sovrabbondanza di giocatori. Le sue caratteristiche lo portano a giocare lì. Ci sono Kulusevski, Cuadrado, Dybala, non so dove altro vederlo come ruolo".

Chi scegliere tra Chiesa e Bernardeschi?

"Chiesa, perché mi sembra più forte e che può ancora più crescere. Bernardeschi si è fermato dopo due anni di Juve".