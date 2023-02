SVINCOLATI, Isco, Zaza, Vrsaljko e non solo: chi resta

Isco ma non solo. Per distacco, è lo spagnolo, trent'anni, lo svincolato di lusso anche dopo il mercato di gennaio e al netto delle sessioni sempre aperte, considerando ovviamente gli spazi nelle liste dei 25 per la Serie A, questi sono i giocatori più importanti ancora senza contratto che fino al 24 febbraio potranno sottoscriverne uno nuovo in Italia.

Detto di Isco, che ora cerca squadra in Europa, la sorpresa è senza dubbio Sime Vrsaljko. L'ex Sassuolo e Atletico Madrid è uno dei terzini più interessanti ed è curioso che condivida anche il passato ai Colchoneros col colombiano Santiago Arias. Dopo il caso e la rottura avuta in patria, cerca squadra il russo Artem Dzyuba, certamente il miglior centravanti del lotto, giocava con Chiellini e Bale invece il centrale colombiano Eddie Segura, anche lui free agent. Tra le vecchie conoscenze del nostro calcio, è di fatto senza squadra dall'estate Nikola Maksimovic, centrale serbo, così come il centrocampista Saphir Taider. Alcuni nomi dal passato glorioso: Danny Rose, terzino sinistro inglese, Eliaquim Mangala, centrale francese, Max Kruse, seconda punta tedesca e Alexandre Pato, Papero che dopo l'esperienza in MLS cerca squadra.

Simone Zaza non ha squadra addirittura dalla scorsa estate: l'ex Torino non è riuscito a trovare un ingaggio che lo soddisfacesse mentre Graziano Pellè, fermo dall'estate del 2021, e suo compagno in Nazionale, sembra oramai vicino a salutare il grande calcio. Altri nomi dallo scorso decennio: Marco Sau, trentacinque primavere e fermo da luglio. Poi Romulo che era tornato di recente in Brasile, tra gli altri ci sono anche Davide Brivio, Luca Antei, Alberto Pelagotti e gli ultimi a essersi liberati: Matteo Scozzarella e Nicola Rigoni.