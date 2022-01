SUPERCOPPA, La decide Sanchez all'ultimo: 2-1 Inter

La Supercoppa Italiana si decide all'ultimo istante dei tempi supplementari: a vincere è l'Inter, con un gol al 120' di Alexis Sanchez che regala il primo trofeo da interista a Simone Inzaghi. Partita bella, vibrante sin da subito, con l'Inter che protesta in avvio per un rigore non concesso per presunto fallo di Chiellini su Barella, la Juventus che passa in vantaggio con un colpo di testa di McKennie ed i nerazzurri che pareggiano con un rigore procurato da Dzeko e trasformato da Lautaro Martinez. Secondo tempo con diverse occasioni da una parte e dall'altra ma l'equilibrio non si spezza. Si va ai supplementari, dove all'ultimo pallone buono Sanchez approfitta di una sbavatura in area di Alex Sandro per superare da pochi passi Handanovic; è l'ultima azione del match, il cileno ed il popolo interista impazziscono in un'esultanza convolgente, la Juventus vede sfumare al fotofinish i rigori, mentre Massimiliano Allegri stava preparando un cambio, l'ingresso di Bonucci, proprio in virtù dei tiri dal dischetto.