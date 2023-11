SUPERCOPPA, Amichevole estiva tra un'araba e la vincente

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dall'Assemblea di Lega andata in scena ieri, scrive Tuttosport, è emersa anche una piccola modifica per quel che riguarda la Supercoppa Italiana che si giocherà a gennaio in Arabia Saudita, dove si affronteranno Napoli, Inter, Fiorentina e Lazio.

Il paese ospitante infatti ha chiesto un cambiamento - approvato dall'Assemblea - in merito all'amichevole collegata all'evento: il contratto prevedeva la disputa di una partita extra tra una delle due squadre sconfitte in semifinale contro una squadra del campionato locale. Secondo la richiesta araba, invece, sarà la squadra vincitrice del trofeo a disputare tale amichevole, che avrà luogo in estate ed in Europa. Il cambiamento è stato approvato con 18 voti favorevoli, col Napoli astenuto e la Fiorentina assente.