STORGATO, I viola pagano la gestione delle rotazioni

Intervenuto durante il TMW News, trasmissione a cura della redazione di Tuttomercatoweb.com, l'ex biancoceleste Massimo Storgato ha parlato anche della sfida di lunedì fra la Lazio e la Fiorentina:

"La squadra biancoceleste è questa, molto incostante. Se non trova continuità è difficile sperare di arrivare in alto. Ha un ottimo organico, gioca bene, le romane meritano le coppe ma con il blasone e la maglia non ci si arriva, sono i giocatori a dover dare molto di più. Lunedì Fiorentina-Lazio è un bello scontro: i viola pur facendo buone gare pagano la gestione, nel dare riposo o cambiare certi giocatori. Non c'è un favorito, sarà una gara bella e aperta fino alla fine".