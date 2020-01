Così in sala stampa Cristian Stellini, vice del tecnico nerazzurro Antonio Conte (uscito anzitempo in Inter-Cagliari senza rilasciare dichiarazioni): "Brozovic e Gagliardini? Non credo che recupereranno per mercoledì contro la Fiorentina. Ovviamente ci proveremo, ma soltanto domani sapremo di più".