SPRINT, Viola meglio del Sassuolo ma corre a vuoto

Che la Fiorentina stia fisicamente meglio di tanti dei suoi avversari ma poi non riesca a tradurre la sua forma fisica in occasioni e punti è ormai un dato di fatto. Anche contro il Sassuolo (dopo che era accaduto contro l’Atalanta), i numeri collezionati da Pezzella e compagni confermano che i viola corrono tanto ma, spesso, corrono a vuoto: il report della Lega di A evidenzia infatti che è stato Pulgar il giocatore ad aver corso di più tra tutti gli effettivi scesi in campo ieri (11,64 km) eppure è stato uno dei peggiori in campo, per la mancanza di chance create e di aiuto in fase di interdizione. Non solo: la squadra di Iachini ha corso in tutto 105,52 km contro i 104,74 della formazione di De Zerbi e a livello di sprint se l’è pure cavata meglio, con una media in corsa di 9,03 km/h contro gli 8,53 dei neroverdi. Segno evidente che, nella costruzione del gioco, qualche problema c'è.