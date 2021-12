SPEZIA, Motta ai titoli di coda: si pensa a Giampaolo

Il Napoli sarà l'ultimo avversario del 2021 e probabilmente l'ultimo da allenatore dello Spezia per Thiago Motta. La società ligure sembra aver preso una decisione sull'ex centrocampista, ma anche sul suo successore: secondo Tuttosport, già nella giornata di domani la dirigenza avrà colloqui decisivi con Marco Giampaolo, che in estate aveva detto no alla proposta ma ora sembra pronto ad accettare. In alternativa, resta vivo il nome di Rolando Maran.