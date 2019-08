SPECIALE, Serve un nome di sostanza. Chiesa ok ma...

Luca Speciale, giornalista de La7 e tifoso viola ha parlato della Fiorentina: "Siamo davanti a una rifondazione, è tutto profondamente cambiato. Quello che mi ha impressionato è che temevo ci fossero i fuochi d'artificio, invece le cose si stanno facendo con calma e con la misura che serve per seminare qualcosa di nuovo. Bene il ritorno di Badelj, che può fare ancora tanto, bene Pulgar e Lirola, giovani interessanti, ma con un costo di mercato medio-alto. Ora, però, dovrà arrivare il nome da aeroporto, come dicono a Firenz.e C'è bisogno di un nome di sostanza, non solo di apparenza o una vecchia gloria solo per vendere qualche maglietta. C'è bisogno di sostanza, perché ad oggi la Fiorentina non è considerata tra le prime 8 del campionato. Sicuramente quest'anno la Fiorentina godrà di un Chiesa che dovrà impegnarsi perché la Nazionale ha una stagione decisiva e in questo senso il club è tutelato. Ma non credo che con Chiesa si possa andare oltre quest'anno, perché Commisso ci metterebbe troppo tempo per allestire una squadra in grado di andare in Champions League per quelle che sono le legittime aspirazioni professionali del giocatore".