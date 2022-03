SPALLUTO, Ritiro con ACF? Ora penso al Gubbio

Samuele Spalluto, attaccante del Gubbio, ma di proprietà della Fiorentina ha parlato a tuttoc.com. Queste le sue parole: "A livello personale quest'anno mi ero posto l'obiettivo di crescere, mettermi in mostra e aiutare la squadra, Inizialmente volevo segnare almeno 5 gol, poi ho alzato l'asticella a 10, ma ora penso solo a far bene e a centrare i playoff con la squadra".

Da novembre in poi ti sei preso il posto da titolare, com’è stato il salto tra i professionisti?

"Non è stato facile, specie per un giovane che arriva tra i "grandi" per la prima volta. Ho ricevuto però tanti consigli e un bel supporto dai più grandi del gruppo, ho pensato ad allenarmi duramente per farmi trovare pronto quando il mister ha ritenuto di avere bisogno di me".

Il rapporto con mister Torrente?

"Con Torrente ho un ottimo rapporto: il mister è esigente, chiede il meglio di noi in ogni allenamento. E' una persona in grado di tirare fuori tutto quello che hai, ed è l'approccio che piace a me".

Che impatto hai avuto invece con Gubbio?

"L'impatto è stato sereno e tranquillo, specie grazie ai più grandi del gruppo che mi hanno fatto sentire subito a casa. La città è tranquilla e l'ambiente offre le condizioni ideali per concentrarsi e crescere".

Ultime curve per raggiungere l'obiettivo playoff?

"L'obiettivo è vicino, ma noi viviamo partita per partita. Ovviamente vogliamo vincerle tutte e poi vedremo dove meriteremo di essere in classifica".

Il tuo ex compagno Pierozzi sogna già il ritiro con la Fiorentina, anche tu ci hai pensato?

"Credo che andare in ritiro con una squadra di alto livello sia un sogno. Ora però penso solo al Gubbio, a finire la stagione e raggiungere i nostri obiettivi. Alla prossima stagione penserò più avanti, c'è ancora tempo".

Adesso lo scontro diretto con l’Ancona, che partita sarà?

"Sarà una partita bella, intensa, difficile: giocheremo in uno stadio affascinante. Sarà uno scontro diretto e sarà una partita importantissima, che dobbiamo giocare a testa alta per vincere, perchè se riusciremo a conquistare i tre punti saremo anche in vantaggio negli scontri diretti. Noi la stiamo preparando per vincerla".