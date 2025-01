SOTTIL, Resettiamo. Il gol dell'1-1 cambiava la partita

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

L'esterno offensivo della Fiorentina Riccardo Sottil è intervenuto ai canali ufficiali del club viola per analizzare il match tra Fiorentina e Napoli terminato 3-0 in favore dei partenopei. Queste le sue dichiarazioni: "Il Napoli è fortissimo. Ha giocatori di grande tecnica e di grande passo. Siamo partiti bene poi purtroppo è andata così. Non ci dobbiamo allarmare perché fa parte del calcio. Con queste squadre devi essere sempre perfetto sotto il profilo dell'attenzione. Resettiamo, stiamo tranquilli e continuiamo a lavorare.

Penso che nel calcio ci siano tanti episodi. Oggi il Napoli ha fatto al sua partita. Abbiamo avuto il gol dell'uno pari annullato che poteva cambiare la partita. La prestazione c'è stata quindi stiamo tranquilli, rimbocchiamoci le maniche e continuiamo su questa strada che stiamo facendo grandi cose. Senza sconfitta non sicresce. Quando giochi contro queste squadre devi stare con la massima attenzione sempre. Ne facciamo tesoro e affineremo dei piccoli particolari per i prossimi test".