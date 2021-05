SOTTIL, Cagliari va per il riscatto: c'è opzione viola

Novità sul conto di Riccardo Sottil. Dopo il meeting di qualche giorno fa, di cui vi abbiamo reso conto su queste pagine web, secondo quanto afferma l'esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini il Cagliari avrebbe deciso di esercitare l'opzione di riscatto a suo favore, fissata a 11 milioni di euro. Ricordiamo che la Fiorentina ha a sua volta un controriscatto fissato a 13,5 milioni di euro, esercitabile entro un certo lasso di tempo per riportare alla base l'esterno d'attacco classe '99. Qualche mese fa, in una lunga intervista televisiva, il ds Pradè aveva affermato di volerlo riportare alla base, per farlo dovrà riconoscere una sorta di premio di valorizzazione al club sardo.

