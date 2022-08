SKYSPORT, Barak più vicino ai viola: il punto

Antonin Barak è in cima alla lista dei desideri della Fiorentina: a rivelarlo è SkySport, che afferma come il centrocampista ceco dell'Hellas Verona abbia superato Bajrami e gli altri profili visionati per il centrocampo dei viola. Il classe '94, autore l'anno scorso di 11 gol e 4 assist coi gialloblù, non è partito dal primo minuto ieri nella gara persa dall'Hellas (2-5 contro il Napoli), salvo poi entrare a metà ripresa.

A fine gara, in conferenza stampa, il tecnico Gabriele Cioffi ha parlato della situazione legata al futuro di Barak: "Di Simeone sapevamo che sarebbe andato via e per questo non ha giocato oggi. Paghiamo invece l'incertezza ed alcune zone grigie che riguardano altri calciatori come Barak, che non sanno quale sarà il loro futuro".