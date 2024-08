SKY, Trattativa Genoa-Sassuolo per Pinamonti: i dettagli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Genoa e Sassuolo sono in contatto per portare in Liguria un attaccante come Pinamonti. L'operazione, secondo l'emittente, si potrebbe sbloccare ocn la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni di euro più un diritto di riscatto a cifre molto alte, fissato tra i 16 e i 17 milioni. Sono ore caldissime per il mercato del Grifone che coinvolge anche la Fiorentina e il possibile via libera per Gudmundsson in viola.