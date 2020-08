SKY, Thiago Silva prende tempo. Viola su Linetty

La Fiorentina continua a lavorare per quanto riguarda l'affare Thiago Silva. Come riporta Sky e il sito Gianlucadimarzio.com, ai primi contatti fra i viola e il difensore brasiliano ne sono seguiti altri, ma adesso è il classe 1984 a prendere tempo. La società di Commisso si è mossa seriamente fin da subito: ha avviato i contatti con il difensore in scadenza al PSG sulla scia del fascino dell'operazione Ribery, senza però affondare prima della ripresa della Champions. Adesso dovrà aspettare.

Intanto la Fiorentina non resta a guardare e pensa a come rinforzare la rosa a disposizione di Iachini. I viola hanno fatto un sondaggio per Linetty, obiettivo del Torino che però non chiude e deve fare in fretta. Per il centrocampista classe 1995 della Sampdoria quattro gol in stagione.