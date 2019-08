SKY, Scambio Dalbert -Biraghi con l'Inter

Terzino sinistro per terzino sinistro. E' l'idea che prende piede tra Fiorentina e Inter, almeno secondo quanto racconta Sky che parla di un possibile scambio sulla fascia sinistra: Biraghi in nerazzurro e Dalbert in viola. La preparazione del brasiliano classe 93 con Conte è stata buona in realtà ma il giocatore è considerato un esubero dal club mentre Biraghi non ha un feeling eccellente con l'ambiente viola e potrebbe cambiare casacca con l'Inter prima estimatrice.