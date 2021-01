SKY, La nuova idea viola per la destra è Odriozola

Arriva un nuovo nome di mercato per la fascia destra della Fiorentina. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'ultima idea di casa viola, insieme al rallentamento su Conti, sarebbe quella di Alvaro Odriozola, terzino attualmente in forza al Real Madrid dove però non sta trovando molto spazio finora. Il basco classe '95 però, riferisce l'emittente, sarebbe fortemente riluttante a lasciare la capitale spagnola.