SKY, La Juve punta Vlahovic: no dei Viola

C'era anche Dusan Vlahovic tra i profili sondati dalla Juventus per il post-Cristiano Ronaldo. Come riporta Sky Sport, la società bianconera vuole un attaccante giovane e per questo il serbo della Fiorentina era in cima alla lista: la risposta della società viola però è stata chiara, Vlahovic non andrà via. Per questo ora ci sono Kean, Raspadori e Scamacca come profili in valutazione, vista la scarsa apertura del PSG alla cessione di Icardi.