Simone Braglia a TMW Radio: "Fiorentina non pronta per la Champions, la Lazio sì"

vedi letture

Simone Braglia, dirigente sportivo ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, entrando anche in tema qualificazione per la Champions League. Queste le sue parole: "Per me la Lazio arriva al quarto posto, ha un’identità ben definita senza quei casini nello spogliatoio che hanno Juventus e Milan. I risultati si raggiungono con serenità e identità, la Fiorentina per me ancora non è matura al contrario della Lazio. Napoli, Inter, Atalanta e Lazio mi sembrano indirizzate verso la Champions. C’è sempre una piccola speranza, ma senza il quinto posto penso sia complicata”.