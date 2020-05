SIENA, Annullato il Palio del 2020 a causa del Covid-19

Nel 2020 non ci sarà il Palio di Siena a causa dell’epidemia. Giovedì mattina, nella riunione a Palazzo Pubblico tra il sindaco e i priori delle 17 Contrade, a cui hanno partecipato anche il questore e il prefetto, è stata presa una decisione storica, l’ultima volta era accaduto per la Seconda Guerra Mondiale.. Inizialmente la decisione assunta era stata quella si rinviare il Palio di luglio al 22 agosto e quello dell’Assunta al 26 settembre. "È una decisione dolorosa, ma unanime - ha spiegato il sindaco Luigi De Mossi - scaturita dalle circostanze: il Palio è una festa di popolo e in questo momento non la si può vivere,il controllo sul distanziamento sociale sarebbe impossibile. Avevamo tenuto una porta aperta, pensando di rimandare la decisione, ma questo era il momento di scegliere: la città e i senesi avevano bisogno di certezze".