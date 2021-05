SERIE B, Salernitana la seconda promossa: i verdetti

La Salernitana è la seconda promossa diretta nella prossima Serie A: la squadra di Castori completa un lungo cammino e si aggiudica la seconda posizione alle spalle dell’Empoli, vincendo in maniera rotonda a Pescara. Dietro, comunque, il Monza era andato incontro a una sconfitta interna col Brescia. Ai playoff la squadra lombarda con Lecce, Venezia, Cittadella, Brescia e Chievo, mentre retrocede direttamente in Serie C anche il Cosenza oltre a Reggiana, Pescara ed Entella, vista la forbice di 9 punti che lo separa dall'Ascoli davanti.

I risultati del 38° turno

Chievo - Ascoli 3-0

Cittadella - Venezia 1-1

Empoli - Lecce 2-1

Vicenza - Reggiana 2-1

Monza - Brescia 0-2

Pescara - Salernitana 0-3

Pisa - Entella 3-2

Pordenone - Cosenza 2-0

Reggina - Frosinone 0-4

SPAL - Cremonese 1-0

Classifica finale

Empoli 73; Salernitana 69; Monza 64; Lecce 62; Venezia 59; Cittadella 57; Brescia, Chievo e SPAL 56; Frosinone e Reggina 50; Vicenza, Cremonese e Pisa 48; Pordenone 45; Ascoli 44; Cosenza 35; Reggiana 34; Pescara 32; Entella 23.