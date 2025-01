SERIE A, Tra Venezia ed Empoli finisce 1-1: Esposito gol

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Finisce 1-1 tra Venezia ed Empoli al Penzo nel primo match di questo sabato di Serie A. Le reti arrivano tutte nella prima frazione con Pohjanpalo che sblocca la gara dopo pochissimo su un errore da matita rossa di Vasquez che rinvia proprio addosso all'attaccante lagunare per far segnare il più classico dei gollonzi. L'Empoli però non si disunisce e dopo poco trova la settima rete stagionale di Esposito, al posto giusto su assist di Colombo. La partita poi vive di poche emozioni e termina sul pari, facendo così salire i toscani a 20 punti agganciando momentaneamente la Roma, mentre il Venezia sale a 14 punti al terzultimo posto in classifica.